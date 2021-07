Tourismus : Easyjet will Flugangebot im Sommer hochfahren

Easyjet will Flugangebot im Sommer hochfahren

Die britische Fluggesellschaft Easyjet will im Sommer deutlich mehr Flüge anbieten. Foto: David Parry/PA Wire/dpa

Luton Allmählich kommen die Fluggesellschaften aus dem Corona-Tief heraus. Easyjet will im Sommer mehr Flüge anbieten.

Die britische Billigfluggesellschaft Easyjet will ihr Flugangebot für den Sommer angesichts wachsender Passagierzahlen weiter hochfahren.

In den Monaten Juli bis September solle die angebotene Kapazität bis zu 60 Prozent des Niveaus aus dem Jahr 2019 erreichen, teilte die Konkurrentin von Europas größter Billigfluggesellschaft Ryanair am Dienstag in Luton bei London mit. Im abgelaufenen dritten Quartal (bis Ende Juni) ihres Geschäftsjahres hatte Easyjets Flugangebot im Schnitt nur bei 17 Prozent des Vorkrisenniveaus gelegen.