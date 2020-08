Verluste wegen Flugstopp : Easyjet weitet Flugangebot vorsichtig aus

Luton Bei Easyjet entwickeln sich die Buchungszahlen besser als erwartet. Das hat Folgen für das Angebot des britischen Billigfliegers.

In einer Telefonkonferenz kritisierte Lundgren die Entscheidung der britischen Regierung, dass alle Einreisenden aus Spanien nach ihrer Ankunft in Großbritannien wegen des Coronavirus in eine zweiwöchige Quarantäne müssen. „In großen Teilen Spaniens gibt es weitaus geringere Infektionsraten als in Großbritannien.“