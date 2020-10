Joint Venture : E-Lkw: VW-Tochter Traton geht mit japanischer Hino zusammen

München/Tokio VW drückt bei der Entwicklung der Elektromobilität weiter aufs Tempo. Für die Produktion von Lkw mit Elektroantrieb schließt sich die Tochter Traton jetzt mit einem Partner aus Japan zusammen.

Dazu haben die Unternehmen eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet, wie Volkswagen am Mittwoch in München mitteilte. „Dieses neue Joint Venture mit unserem starken Partner Hino ist der nächste wichtige Schritt in der Elektrifizierung“, sagte Traton-Vorstandschef Matthias Gründler.