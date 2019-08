Fast ein Drittel der Umsätze : E-Commerce wird für Douglas immer wichtiger

Düsseldorf Der Onlinehandel wird für Deutschlands größte Parfümeriekette Douglas immer wichtiger.

In der Bundesrepublik stammen inzwischen bereits fast 30 Prozent der Umsätze aus den konzerneigenen Online-Shops douglas.de und Parfumdreams, wie das Unternehmen bei der Präsentation der Quartalszahlen am Donnerstag berichtete. Europaweit liegt der Online-Anteil am Umsatz bei knapp 17 Prozent.