Autozulassungen : Deutlich mehr Zulassungen

Berlin (afp) Auch im November ist die Zahl der Auto-Neuzulassungen in Deutschland kräftig gestiegen. Angemeldet wurden insgesamt 299 200 Pkw und damit zehn Prozent mehr als noch im Vorjahresmonat, wie der Verband der Automobilindustrie (VDA) am Dienstag in Berlin mitteilte.