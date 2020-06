Freiraumlabor : Drohnen-Forscher bauen neues Testzentrum in Sachsen-Anhalt

Drohnen-Forscher bauen neues Testzentrum in Sachsen-Anhalt

Andreas Volkert (r) und Joonas Lieb (l), wissenschaftliche Mitarbeiter im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), hantieren mit einer Forschungsdrohne in Cochstedt. Foto: Ronny Hartmann/dpa

Cochstedt Mitten im Nirgendwo will Deutschland die Zukunft der Luftfahrt mitbestimmen: Auf einem ehemaligen Flugplatz der Sowjets entwickelt die Bundesrepublik die Drohnen-Technik weiter. Nach einem Jahr Aufbau gewähren die Forscher erste Einblicke.

Kreuzen sich zwei Drohnen über einer Großstadt, muss jemand entscheiden, welche Drohne Vorfahrt hat. In ein paar Jahren sollen das die Fluggeräte möglichst selbst untereinander klären.

Um solche Abläufe zu entwickeln und sie testen zu können, ohne dass eine Drohne mitten in den Großstadtverkehr abstürzt, baut das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) das Nationale Erprobungszentrum für Unbemannte Luftfahrtsysteme (UAS) auf. Erste Flugtests gab es auf dem Flughafen in Cochstedt, mitten in der Provinz Sachsen-Anhalts, bereits.