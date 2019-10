Drogeriemarkt-Kette : dm plant neue Märkte im Saarland

Saarbrücken Die Drogeriemarkt-Kette dm ist im Saarland besonders erfolgreich und eröffnet 2020 drei weitere Geschäfte in Rilchingen-Hanweiler, Saarwellingen sowie Völklingen. Der Umsatz an der Saar betrug 2018 in den 39 Geschäften 189,7 Millionen Euro.