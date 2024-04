Geschäftszahlen Dr. Oetker legt trotz Konsumflaute bei Lebensmitteln zu

Den Verkauf in Russland an die eigenen Manager vor Ort bezeichneten Christmann und der Vorsitzende des Oetker-Beirates, Rudolf Louis Schweizer, auch mit etwas zeitlichem Abstand als richtig. „Das war besonders im Sinne der Mitarbeiter in Russland die richtige Entscheidung“, sagte Christmann. Zusammen mit der Familie sei nach dem verbrecherischen Angriffskrieg von Kremlchef Wladimir Putin bei den Beratungen schnell klar gewesen, dass nur ein Verkauf infrage komme.