Wohnungspreise : DIW: Immobilienblasen in Großstädten könnten platzen

Berlin Die Preise für Wohneigentum sind in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Marktforscher sehen erste Anzeichen von Immobilienblasen - kommt bald eine Preiskorrektur?

Das betreffe Berlin, München, Hamburg und weitere große Städte, heißt es im am Mittwoch veröffentlichten Wochenbericht der Ökonomen. Demnach nehmen die spekulativen Übertreibungen auf dem Immobilienmarkt zu. Betroffen seien besonders Eigentumswohnungen und Baugrundstücke in großen Städten.

„Die Zeichen mehren sich, dass die Wohnungspreise in einigen Städten und Marktsegmenten nicht mehr allein durch die Entwicklung der Mieten und die niedrigen Zinsen zu erklären sind“, erklärte DIW-Experte Konstantin Kholodilin. „In den nächsten Jahren kann es dort zu Preiskorrekturen kommen, also zum Platzen von Immobilienpreisblasen.“ Erst am Dienstag hatten die amtlichen Gutachterausschüsse festgestellt, dass die Märkte in den Metropolen überhitzt erscheinen.