Arbeitsmarkt : DIHK: Personalengpässe in Betrieben nehmen zu

DIHK: Personalengpässe in Betrieben nehmen zu

In Betrieben nehmen Personalengpässe nach einem Report des Deutschen Industrie- und Handelskammertags zu. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Berlin Der Fachkräftemangel stellt laut einem Report für zahlreiche Firmen das größte Geschäftsrisiko dar. Gut die Hälfte kann demnach bereits heute zumindest teilweise Stellen nicht besetzen.

In Betrieben in Deutschland nehmen Personalengpässe nach einem Report des Deutschen Industrie- und Handelskammertags zu.

In den kommenden Jahren werde es für Unternehmen immer mühsamer, sich gegen den Fachkräftemangel zu stemmen, sagte der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks am Montag in Berlin. Engpässe beim Personal drohten zu einer Wachstumsbremse zu werden.