Konjunktur : DIHK: Hohe Energiepreise belasten Unternehmen zunehmend

Hohe Energie- und Rohstoffpreise plus Mangel an Fachkräften: Zwei Bremsen für den wirtschaftlichen Aufschwung. Foto: Carsten Koall/dpa

Berlin Laut des DIHK bremsen die hohen Energie- und Rohstoffpreise den Aufschwung. Die Wachstumserwartungen trüben sich ein. Warum aus DIHK-Sicht bei vielen Unternehmen „die Hütte brennt“.

Lieferengpässe, hohe Energie- und Rohstoffpreise, Mangel an Fachkräften: Das macht vielen Unternehmen in Deutschland zunehmend zu schaffen.

Zwar sei die wirtschaftliche Lage nach dem Einbruch in der Corona-Krise wieder besser, die Aussichten aber seien enttäuschend, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Martin Wansleben, am Donnerstag in Berlin.