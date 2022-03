Über zwei Euro an der Zapfsäule : Warum Diesel an der Tankstelle plötzlich mehr als Super kostet

Foto: dpa/Stefan Sauer

Service Der Krieg in der Ukraine treibt die Spritpreise in Deutschland auf Rekordhöhen. Dadurch ergibt sich an den Tankstellen ein ungewöhnlicher Anblick: Trotz der niedrigeren Besteuerung ist Diesel zum Teil teure als Super-Benzin. Die SZ erklärt, woran das liegt.

Für den Liter Diesel müssen Verbraucher aktuell mehr bezahlen als für Super E10. Bundesweit kostete ein Liter Super E10 am Freitag, 11. März im Durchschnitt 2,18 Euro. Diesel hingegen war noch teurer und stieg auf 2,29 Euro.

Auch im Saarland müssen Autofahrer an der Zapfsäule mit hohen Preisen rechnen. Der Liter Super-Benzin kostete am Freitag (7. März) durchschnittlich 2,2 Euro, Super E10 2,15 Euro pro Liter und für Diesel-Kraftstoff mussten Autofahrer 2,29 Euro blechen. Zum Vergleich: Vor knapp zwei Jahren während des Corona bedingten Tiefpunkts der Öl- und Kraftstoffpreise kostete ein Liter E10 in Deutschland durchschnittlich 1,13 Euro und Diesel 1,03 Euro.

Das lässt sich offenbar direkt auf den anhaltenden Ukraine-Konflikt zurückführen, denn ein großer Teil des Diesels stammt aus Russland: Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln gibt an, Russland sei ein „wichtiger Lieferant“ für Diesel. 15 Prozent des hierzulande in die Autotanks gepumpten Diesels stammen aus Russland.

Dass der Abstand der Preise für Diesel und Benzin ab und an schwanke, sei normal, so der ADAC. Wenn im Winter viel geheizt wird, steigen die Preise für Diesel an, weil die Herstellung von Diesel und von Heizöl zusammenhängen. Wenn im Sommer der Reiseverkehr zunimmt, ist hingegen Super E10 oft teurer. Aber dass Diesel nach Steuern noch teurer ist als Benzin, das ist ungewöhnlich.

Dass Diesel derzeit teurer als Super E10 ist, liegt nach Einschätzung des ADAC an der im Moment sehr hohen Nachfrage nach Heizöl. „Das ist eigentlich saisonuntypisch aber offenbar kaufen die Leute derzeit Heizöl, weil sie nicht wissen, wie es im kommenden Winter wird“, erklärte ein ADAC-Sprecher in München gegenüber der Deutschen Presseagentur. Diese Unsicherheit hänge vor allem mit dem russischen Angriff in der Ukraine zusammen.

„Käuferstreik“ sorgt für Diesel-Knappheit

Hans Wenck, Geschäftsführer des Außenhandelsverbandes für Mineralöl und Energie, spricht gegenüber der „Mitteldeutschen Zeitung“ von einem „Käuferstreik“ an den internationalen Energiemärkten, der derzeit für Diesel-Knappheit sorge. Russland liefert zwar weiter, doch aus Solidarität mit der Ukraine werde weniger importiert.

„Es entsteht eine Dieselknappheit, obwohl eigentlich ausreichend Diesel vorhanden ist“, erläutert Wenck gegenüber der „Mitteldeutschen Zeitung“ die Situation. Dadurch ist der Preis von Diesel in die Höhe geschossen, sodass er teilweise über dem von Benzin rangiert, so der Mineralölexperte.

Je länger der Krieg dauert, desto eher ist also von weiteren Preissprüngen auszugehen. Wie der ADAC am Montag mitteilte, machten Benzin und Diesel allein in drei Tagen einen Preissprung von über fünf Cent je Liter.

Hohe Steuern führen in Deutschland zu Rekordpreisen bei Benzin und Diesel

Neben den steigenden Einkaufspreisen sind es in Deutschland ebenfalls die Steuern, die zu Rekordpreisen führen. Beim Super-Benzin beträgt die Belastung aus Energiesteuer, CO2-Steuer und Mehrwertsteuer aktuell rund einen Euro je Liter, bei Diesel sind es durch den niedrigeren Energiesteuersatz immer noch 90 Cent.

In einigen Nachbarstaaten ist das Tanken billiger als in Deutschland, zum Beispiel in Polen, Tschechien, Österreich und Luxemburg. In Luxemburg ergibt sich der niedrigere Preis durch die geringere Mineralölsteuer und die staatliche Preisdeckelung.

Diesel- und Benzin-Preise explodieren: ADAC fordert höhere Pendlerpauschaule

ADAC-Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand forderte von der Bundesregierung eine höhere Pendlerpauschale für alle: „Es sollten auch diejenigen entlastet werden, die weniger als 21 Kilometer pendeln.“

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) fordert angesichts neuer Rekordwerte an den Tankstellen eine sofortige Spritpreisbremse. „Der Durchbruch der Zwei-Euro-Schallmauer an der Zapfsäule ist eine Zumutung für alle, die beruflich auf ihr Kraftfahrzeug angewiesen sind. Hier braucht es eine sofortige Spritpreisbremse“, sagte er am Montag in Saarbrücken. Wegen des „rasanten Preisauftriebs“ müssten die Energiesteuern vorübergehend gesenkt werden.

Zudem brauche es eine kurzfristige Absenkung der Mehrwertsteuer auf Spritpreise. „Was in der Corona-Krise bei der Mehrwertsteuer getan wurde, das muss auch in einer Energiepreiskrise möglich sein, um die Menschen zu entlasten“, sagte Hans.

Im Nachbarland Polen hat die Regierung bereits vor Wochen gegengesteuert und die Steuern auf Kraftstoffe gesenkt.