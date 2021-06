Ende der Pandemie : Die Lufthansa will wieder durchstarten

Die Lufthansa will wieder durchstarten

Die Lufthansa will nach der Corona-Krise wieder Gewinne machen. Foto: Boris Roessler/dpa

Frankfurt/Main Die Corona-Krise hat die Airlines rund um den Globus hart getroffen. Inzwischen sieht die Lufthansa Licht am Ende des Tunnels.

Die Buchungszahlen steigen und die Zuversicht wächst: Die Lufthansa will nach der Corona-Krise wieder ähnlich profitabel werden wie in ihrem Rekordjahr 2017.

„Jetzt ist es Zeit, mit Zuversicht nach vorne zu schauen“, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Dienstag in Frankfurt bei der Vorstellung der mittelfristigen Ziele. Das Unternehmen wechsele vom Krisen- in den Transformationsmodus.