Front gegen Internet-Konzerne : G20-Staaten wollen Steuersystem überarbeiten

Christine Lagarde (l), Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF), und Yi Gang, Zentralbankchef in China, unterhalten sich vor dem Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten. Foto: dpa/Eugene Hoshiko

Fukuoka Die wichtigsten Industrie- und Schwellenländer wollen der Steuervermeidung von Internetriesen einen Riegel vorschieben.

Die führenden Wirtschaftsmächte wollen das internationale Steuersystem an das digitale Zeitalter anpassen und so künftig auch Internetriesen wie Google oder Facebook stärker zur Kasse bitten. Die G20-Länder einigten sich am Sonntag auf eine gemeinsame Erklärung zur stärkeren Besteuerung von Großkonzernen. „Wir werden unsere Anstrengungen für eine konsensbasierte Lösung mit einem finalen Bericht im Jahr 2020 verdoppeln“, hieß es beim Treffen der G20-Finanzminister im japanischen Fukuoka.