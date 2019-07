Mehr Befugnisse für die Bafin : Bundesbehörde soll künftig Finanzvermittler kontrollieren

Berlin Die Bundesanstalt für Finanzaufsicht (Bafin) soll in Zukunft auch die 38 000 Finanzvermittler in Deutschland kontrollieren. Das berichtet das „Handelsblatt“ unter Berufung auf ein Eckpunktepapier des Finanzministeriums.

Noch im Herbst wolle Finanzminister Olaf Scholz (SPD) einen Gesetzesentwurf vorlegen. Das Gesetz solle am 1. Januar 2021 in Kraft treten. Wer zu diesem Zeitpunkt eine Genehmigung nach der Gewerbeordnung habe, solle diese bis zur Prüfung durch die Bafin behalten dürfen.

Bisher kontrolliert die Behörde die Banken, Versicherungen und den Handel mit Wertpapieren in Deutschland. Die Kontrolle der Finanzvermittler obliegt momentan den lokalen Gewerbeämtern und den Industrie- und Handelskammern. „Hieraus folgt nicht nur eine organisatorische, sondern auch eine fachliche Zersplitterung der Aufsicht, was zulasten der Einheitlichkeit und Qualität gehen kann“, heißt es im Eckpunktepapier. Verbraucherschützer fordern dem „Handelsblatt“ zufolge seit Jahren, dass auch Finanzvermittler und die Aufsicht der Bundesbehörde gestellt werden.

Das Vorhaben ruft aber auch Kritiker auf den Plan. Der finanzpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Florian Toncar, zeigte sich dem „Handelsblatt“ gegenüber skeptisch. „Über große Missstände bei der Aufsicht ist nichts bekannt“, sagte Toncar. Zwar gebe es schwarze Schafe in der Branche, die Bafin könne diese allerdings auch nicht besser verfolgen, so Toncars Einschätzung. Die Behörde sei nicht in der Fläche vertreten, die 38 000 Finanzvermittler hingegen über ganz Deutschland verteilt. Toncar fürchtet zudem höhere Kosten für die Finanzvermittler. Das Eckpunktepapier sieht vor, dass die Branche die Kosten der Prüfungen tragen soll.