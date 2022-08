Paketversand in Deutschland : DHL kündigt höhere Preise an: Das ändert sich ab 1. Januar 2023

DHL kündigt höhere Preise an: Das ändert sich ab 1. Januar 2023

DHL erhöht ab Januar 2023 und zum Weihnachtsgeschäft die Preise. Bisher gelten die Preiserhöhungen ausschließlich für Gewerbetreibende – können Privatkunden jetzt aufatmen?

DHL kündigt Preissteigerungen für Firmenkunden ab dem 1. Januar 2023 an

Um die enorm gestiegenen Energiepreise an die Kunden weiterzugeben, veranschlagt DHL zum 1. Januar 2023 einen variablen Energiezuschlag. Das heißt, je nachdem wie sich die Preise von Gas, Strom und Diesel entwickeln, behält sich das Logistikunternehmen vor, die Kosten für den Versand über den Energiezuschlag anzupassen. Nach Angaben von DHL soll die Höhe des Zuschlags jeden Monat neu bewertet werden.

Plant DHL, die Preise für private Kunden abermals zu erhöhen?

Dennoch ist nicht auszuschließen, dass DHL zukünftige Kostensteigerungen in Form eines höheren Basispreises für den Paketversand an private Kunden weitergibt.

Neben der Preiserhöhung für den Paketversand plant DHL eine weitere Neuerung: Wie das Online-Fachmagazin Inside Digital berichtet, will das Unternehmen der angestrebten Klimaneutralität gerecht werden. Daher plant der Paketzusteller, seinen Kunden eine umweltfreundliche Paketzustellung anzubieten. Bislang stand dieser Service lediglich dem Absender, aber nicht dem Empfänger zur Verfügung.

Aber das Umweltbewusstsein will sich DHL etwas kosten lassen: Um die Sendungen via „DHL GoGreen Plus“ zu erhalten, müssen Kunden nach Angaben des Verbraucherportals Paketda zukünftig eine Jahresgebühr an DHL entrichten. Wie hoch diese Gebühr ausfallen wird, ist derzeit noch nicht bekannt.