Interview mit Stefan Körzell : „Wir brauchen einen außerordentlichen Sprung“

Trotz Vollzeitbeschäftigung reicht der Lohn für viele Menschen in Deutschland kaum zum Leben. Foto: epd/Norbert Neetz

Berlin Das DGB-Vorstandsmitglied fordert eine deutliche Anhebung des Mindestlohns. Am Dienstag beginnen die Verhandlungen.

Am Dienstag kommt die neu berufene Mindestlohnkommission aus Spitzenvertretern von Arbeitnehmern und Arbeitgebern sowie Wissenschaftlern zusammen, um über eine weitere Erhöhung der Lohnuntergrenze ab dem Jahr 2021 zu beraten. Ende Juni soll ein Vorschlag vorliegen. In der Vergangenheit wurden solche Festlegungen dann von der Bundesregierung für allgemeingültig erklärt. Über die Erwartungen der Gewerkschaften sprach unsere Zeitung mit Stefan Körzell, Vorstandsmitglied im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), der auch in der Kommission sitzt.