Fossile Energie : Deutschlands Steinkohleimporte steigen um 8 Prozent

Vor einem Heizkraftwerk in Berlin-Schöneweide wird Steinkohle abgeladen. In der Energiekrise hat Deutschland im vergangenen Jahr mehr Steinkohle importiert. Foto: Christophe Gateau/dpa

Berlin Wegen ausbleibender Gaslieferungen aus Russland hat Deutschland im letzten Jahr mehr Kohle verstromt. Die Steinkohle dafür kommt teilweise aus dem Ausland. Hauptsächlich aus Russland.

In der Energiekrise hat Deutschland im vergangenen Jahr mehr Steinkohle importiert. Die Menge stieg um 8 Prozent auf 44,4 Millionen Tonnen, wie eine Auswertung des Vereins der Kohlenimporteure (VDKI) ergab, über die zuerst die „Bild“ (Samstag) berichtete. Wichtigster Lieferant war demnach noch Russland mit 13 Millionen Tonnen, was ein Rückgang um 37 Prozent bedeutete. Seit August ist der Import russischer Kohle in die EU wegen des Ukraine-Krieges verboten.