Nach Todesfällen in den USA : Deutscher E-Zigaretten-Umsatz bricht ein

Berlin Nach den Todesfällen in den USA im Zusammenhang mit E-Zigaretten wächst der Druck auf die Branche in Deutschland. Händler melden nach Angaben des Bündnisses für Tabakfreien Genuss (BfTG) seit einigen Wochen erhebliche Umsatzeinbußen.

„Viele Kunden befinden sich in einer Zwickmühle“, sagte Dahlmann der Deutschen Presse-Agentur. „Wir beobachten den Trend, dass in Folge der Vorfälle in den USA Dampfer zurück zur Tabakzigarette wechseln und wieder Raucher werden.“ Was fatal für die sei, die vom Rauchen loskommen wollen. Die Krankheitsfälle seien ausschließlich in den USA aufgetreten. In Europa gebe es keinen einzigen Verdachtsfall, sagte Dahlmann, der auch Chef des Großhändlers Innocigs ist. In der EU gebe es für Dampfprodukte spätestens seit Einführung der Tabakproduktrichtlinie klare Regeln für Inhaltsstoffe.