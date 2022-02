Börse in Frankfurt : Deutscher Aktienmarkt rutscht ab nach Facebook-Schock

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Die Anleger haben deutschen Aktien am Donnerstag wegen neuerlicher Zinssorgen und einem herben Rückschlag im globalen Tech-Sektor wieder den Rücken zugekehrt.

Vor allem nach der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB geriet der Dax am Nachmittag stärker unter Druck. Der Leitindex schloss 1,57 Prozent tiefer bei 15.368,47 Punkten. In der zweiten deutschen Börsenreihe büßte der MDax 1,16 Prozent auf 33.643,13 Punkte ein.

Schwache US-Börsen nach enttäuschenden Zahlen des Facebook-Konzerns Meta trieben die Anleger ebenso um wie die wieder größer gewordenen Zinssorgen. Ungeachtet einer im Januar rekordhohen Teuerung in der Eurozone hält die EZB zwar an ihrem ultralockeren geldpolitischen Kurs fest. Im geldpolitischen Rat herrsche aber durchweg Besorgnis wegen der Entwicklung, sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde nach der Zinssitzung. Für die nächste Sitzung im März kündigte sie eine genauere Untersuchung an.