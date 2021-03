Ifo-Index : Deutsche Wirtschaft startet zuversichtlich in den Frühling

Deutsche Wirtschaft startet zuversichtlich in den Frühling

München Die Infektionszahlen steigen, die Corona-Politik ist chaotisch. Doch die Unternehmen zeigen sich zuversichtlich. Woher kommt der Optimismus?

In Deutschland hat sich die Stimmung in den Unternehmen im März trotz Corona-Maßnahmen stark verbessert.

Der Ifo-Geschäftslimaindex sei auf 96,6 Punkte gestiegen, nach 92,7 Zählern im Februar, teilten die Wirtschaftsforscher vom Ifo-Institut am Freitag in München mit. Das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer stieg damit den zweiten Monat in Folge und erreichte den höchsten Wert seit Juni 2019.