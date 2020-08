Einschätzung der Bundesbank : Deutsche Wirtschaft dürfte im Sommer stark wachsen

Mitarbeiter der Porsche AG. Die Aufträge in der deutschen Autobranche wachsen stark. Foto: Marijan Murat/dpa

Frankfurt/Main Die deutsche Wirtschaft ist nach dem Absturz in der Corona-Krise auf Erholungskurs. Die Bundesbank geht gar von einem „sehr kräftigen“ Wachstum aus. Das Vorkrisenniveau ist allerdings noch entfernt.

Die Bundesbank geht davon aus, dass sich die deutsche Wirtschaft im Sommer kräftig von dem Konjunktureinbruch in der Corona-Krise erholen wird.

„Nach dem starken Einbruch im ersten Halbjahr dürfte die deutsche Wirtschaft im Sommerquartal 2020 sehr kräftig wachsen“, heißt es in dem am Montag in Frankfurt veröffentlichten Monatsbericht der Notenbank. Die deutliche und breit angelegte Erholung, die bereits nach dem konjunkturellen Tiefpunkt im April eingesetzt habe, werde sich voraussichtlich fortsetzen.