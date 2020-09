6,4 Prozent mehr : Deutsche Weinernte voraussichtlich über dem Vorjahr

Die Winzer in Deutschland erwarten im laufenden Jahr eine größere Ernte als 2019. Foto: Danny Gohlke/dpa

Wiesbaden Winzer können sich in Deutschland auf eine reiche Ernte vorbereiten. Vor allem entlang des Rheins gedeihen die Trauben vortrefflich.

Die Winzer in Deutschland erwarten im laufenden Jahr eine größere Ernte als 2019. Die Menge werde voraussichtlich um 6,4 Prozent auf 8,86 Millionen Hektoliter wachsen, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mit.