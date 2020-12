Porto per App : Deutsche Post bietet Frankierung übers Smartphone an

Wer seinen Brief frankieren will, kann künftig zum Smartphone greifen und die App nutzen. Foto: Deutsche Post DHL Group/dpa

Bonn Die Menge der Briefe sinkt Jahr für Jahr - das per Post versandte Schreiben kommt im Internetzeitalter aus der Mode. Die Deutsche Post macht den guten alten Brief nun ein bisschen digitaler.

Wer seinen Brief frankieren will, kann künftig zum Smartphone greifen und eine App nutzen. Wie die Deutsche Post DHL am Mittwoch in Bonn mitteilte, startet die „Mobile Briefmarke“ am Markt.