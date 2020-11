MDax-Anzahl wird gekappt : Deutsche Börse stockt Dax auf 40 Mitglieder auf

Frankfurt/Main Nach dem Wirecard-Skandal hatte es viel Kritik am Regelwerk der Deutschen Börse gegeben. Dieses ist nun überarbeitet worden - und es ändert sich einiges beim Marktbetreiber.

Zudem werden nur noch Unternehmen in den Dax aufgenommen, die in den vergangenen zwei Geschäftsjahren profitabel waren, wie die Deutsche Börse in Frankfurt mitteilte. Sie müssen also einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erzielt haben.