Vermutlich Rekordjahr : Deutsche Börse im Corona-Jahr mit guten Geschäften

An diesem Mittwoch veröffentlicht der Frankfurter Marktbetreiber nach Börsenschluss am Abend seine Bilanz für 2020. Foto: Arne Dedert/dpa

Frankfurt/Main Schon 2019 lief es sehr gut für die Deutsche Börse. Die Bilanz für das vergangene Jahr dürfte noch besser ausfallen. Das Unternehmen profitiert auch von Zukäufen.

In Krisenzeiten wird an den Finanzmärkten üblicherweise rege gehandelt. Davon profitierte über weite Strecken des vergangenen Jahres auch die Deutsche Börse.

Der Dax-Konzern dürfte 2020 so viel erlöst und verdient haben wie noch nie. An diesem Mittwoch (10.2.) veröffentlicht der Frankfurter Marktbetreiber nach Börsenschluss am Abend seine Bilanz für 2020, tags darauf (11.2.) stellen sich Vorstandschef Theodor Weimer und Finanzvorstand Gregor Pottmeyer den Fragen der Journalisten.