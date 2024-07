Spätfolgen der Übernahme Deutsche Bank schreibt Verlust wegen Postbank-Rückstellung

Die Deutsche Bank ist wegen der Spätfolgen der Postbank-Übernahme vor mehr als zehn Jahren in die roten Zahlen gerutscht. Operativ lief es dagegen etwas besser als von Analysten erwartet. Unter dem Strich fiel im zweiten Quartal ein Verlust von 143 Millionen Euro an, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in Frankfurt mitteilte.