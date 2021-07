Nach Konzernumbau : Deutsche Bank mit bestem Halbjahr seit 2015

Frankfurt/Main Die Deutsche Bank hat auch im zweiten Quartal gute Geschäfte gemacht. Der Vorstand hält das keineswegs für eine Momentaufnahme. Einige Belastungen muss Deutschlands größtes Geldhaus aber verarbeiten.

„Wie schon im ersten Quartal waren alle unsere Geschäftsbereiche profitabler als im Vorjahr“, stellte Sewing fest. Die Erträge - also die gesamten Einnahmen - lagen mit gut 6,2 Milliarden Euro allerdings knapp unter dem Vorjahresquartal. Das lag vor allem an Rückgängen in der Investmentbank. Ein Jahr zuvor hatte die Sparte von Turbulenzen an den Finanzmärkten zu Beginn der Corona-Krise profitiert.

„Nun kommt es darauf an, dass wir unseren Umbau diszipliniert fortsetzen“, schrieb Sewing an die Mitarbeiter. „Wir müssen bei all den Kostenfaktoren am Ball bleiben, die wir selbst beeinflussen können.“ Jedoch will sich der Vorstand ab jetzt nicht mehr an einem festen Kostenziel orientieren, sondern am Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag. So sollen die Kosten des Konzerns bis zum Jahr 2022 auf 70 Prozent der Erträge sinken. Bisher hatte Sewing ein Kostenziel von 16,7 Milliarden Euro ausgegeben. Wenn der Bank nun zusätzliche Erträge winken, sollen auch die Kosten höher ausfallen dürfen.