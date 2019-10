Konzernumbau belastet : Deutsche Bank erneut in den roten Zahlen

Frankfurt/Main Die Deutsche Bank sieht sich trotz tiefroter Zahlen auf dem richtigen Weg bei ihrem radikalen Konzernumbau.

„Die Transformation ist in vollem Gang, mit spürbaren Fortschritten auf der Kostenseite und beim Risikoabbau“, betonte Vorstandschef Christian Sewing. In seinen vier Kerngeschäftsbereichen habe das Institut Gewinne erzielt.

„Gerade einmal 16 Wochen ist es her, dass wir den größten Umbau unserer Bank seit zwei Jahrzehnten begonnen haben“, schrieb Sewing an die Mitarbeiter. „Wir sind sehr gut gestartet.“ An der Börse kamen die Nachrichten allerdings schlecht an. Die Aktie der Deutschen Bank verlor zeitweise mehr als fünf Prozent an Wert und der Kurs rutschte wieder unterhalb der Marke von 7 Euro, die er Mitte Oktober zurückerobert hatte. Analysten zeigten sich vor allem von dem starken Rückgang der Erträge enttäuscht.