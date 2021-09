Europa : Deutsche-Bank-Chef: Weichen für größere Banken stellen

Frankfurt/Main Europa braucht im scharfen internationalen Wettbewerb nach Ansicht von Christian Sewing größere Banken. Auch die Politik hat seiner Meinung nach noch Hausaufgaben zu machen.

Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing wirbt für einen europäischen Bankenriesen - sein eigenes Haus will der Manager aber vor einer möglichen Fusion erst fitter machen. „Wir müssen endlich die Größenvorteile Europas nutzen“, mahnte Sewing bei der „Handelsblatt“-Bankentagung.

Auch Commerzbank-Chef Manfred Knof forderte von der Politik mehr Einsatz für einen einheitlichen Kapitalmarkt in Europa. Knof, der die Commerzbank seit Jahresbeginn führt, bekräftigte zugleich: „Wir haben eine Strategie, mit der wir es schaffen werden, die Voraussetzungen für die Eigenständigkeit der Commerzbank sicherzustellen.“

„Die beste Vorbereitung für einen nächsten Schritt ist, selbst fit zu sein“, sagte Sewing. Wenn der Konzernumbau abgeschlossen sei, werde die Deutsche Bank so weit sein, „dass wir auf Augenhöhe dann vielleicht mal über andere Dinge nachdenken können“.

Für grenzüberschreitende Zusammenschlüsse brauche es aber auch einen entsprechenden Rahmen in Europa. „Es war und bleibt richtig, Großbanken besonders sorgfältig zu regulieren. In Europa haben wir jedoch gleichzeitig viel dafür getan, Banken gar nicht mehr groß werden zu lassen. Das aber ist ein fragwürdiger Kurs - nimmt doch die Bedeutung von Größe in der Finanzwelt exponentiell zu“, sagte Sewing, der seit Juli auch Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB) ist.