Verkehr : Deutsche Bahn zieht Milliardenauftrag in Ägypten an Land

Deutsche Bahn zieht Milliardenauftrag in Ägypten an Land

Die Deutsche Bahn will die Gewinne aus dem Ägyptenprojekt in Deutschland reinvestieren. Foto: Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin Ägypten plant ein Hochgeschwindigkeitsnetz von 2000 Kilometern. Die Deutsche Bahn ist bei dem Milliardenprojekt mit an Bord.

Die Deutsche Bahn soll künftig das erste Hochgeschwindigkeitsnetz in Ägypten betreiben und instandhalten. Ein auf 15 Jahre laufender Vertrag mit einem Volumen im einstelligen Milliardenbereich sei am Dienstag im Rahmen der Klimakonferenz in Sharm el Scheich unterzeichnet worden, teilte der Konzern in Berlin mit. Den Auftrag hat die Bahn-Tochter DB International Operations erhalten.