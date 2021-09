Lokführer-Streik : Deutsche Bahn geht nach Niederlage vor Gericht in Berufung

Deutsche Bahn geht nach Niederlage vor Gericht in Berufung

Reisende lassen es sich im Hauptbahnhof in Berlin schmecken. Der GDL-Streik im Personenverkehr bei der Bahn geht erstmal weiter. Foto: Paul Zinken/dpa

Frankfurt/Main Die Bahn hat den Streik der GDL vor dem Arbeitsgericht in Frankfurt nicht gerichtlich stoppen können. Aufgeben will der Konzern das Vorhaben aber nicht.

Nach der Niederlage vor dem Arbeitsgericht in Frankfurt will die Deutsche Bahn nun in der nächsten Instanz gegen den Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) vorgehen.