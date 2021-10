Diese Fahrpreise steigen : Höchster Aufschlag seit dem Jahr 2012: Bahnfahren wird im Dezember wieder teurer

Ein ICE steht an einem Bahnsteig im Berliner Hauptbahnhof. Foto: Carsten Koall/dpa

Berlin Bei der Deutschen Bahn steigen die Preise vor allem für Pendler und Kunden, die volle Flexibilität wünschen. Das Unternehmen verweist auf die hohe Inflation. Im Vergleich sei Bahnfahren günstig.

Die Deutsche Bahn erhöht die Fahrpreise. Sie steigen am 12. Dezember im Durchschnitt um 1,9 Prozent, wie das Unternehmen am Freitag in Berlin mitteilte.