Wahlen in den USA : Deutliche Kurserholung an New Yorker Börse am Wahltag

Deutliche Kurserholung an New Yorker Börse am Wahltag

New York Die US-Aktienmärkte zeigen sich am Tag der Präsidentschaftswahl optimistisch. Börsianer begründen die Kauflaune mit der Hoffnung, dass es zu einem klaren Wahlergebnis kommt.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien von Paypal im Blickpunkt. Der Online-Bezahldienst profitiert in der Corona-Krise weiter vom Trend zum Einkaufen im Internet und übertraf mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten. Die Anleger aber machten bei den in diesem Jahr bereits sehr gut gelaufenen Aktien Kasse, so dass die Papiere um 4,2 Prozent absackten und am Ende des Nasdaq-100-Index rangierten.