Mit 90 Jahren Der „Unerschrockene“ - Ex-Bahn-Chef Heinz Dürr ist gestorben

Doch trotz seiner zahlreichen Kontakte tat sich Dürr offenbar schwer damit, in Beziehung zu Menschen zu treten. „Was Freundschaft ist, weiß ich eigentlich nicht“, schreibt Dürr in seinem 2008 erschienenen Buch „Aus der ersten Reihe. Aufzeichnungen eines Unerschrockenen“. „Ich kann nicht helfen, wenn einer selbst in Not ist, wenn er seinen Kopf an meine Brust legen will. Das mag ich nicht. Irgendwie habe ich Angst vor Menschen.“ Jammern, schreibt Dürr weiter, würde er nur bei der Familie, weil er wenig Freunde habe. „Und die Leute finden mich gut, weil ich optimistisch bin.“