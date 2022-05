Arbeitsmarkt : Der langsame Abschied vom Briefträger

Bonn Er gehört noch immer zum Alltag, obgleich seine Bedeutung abnimmt: der Briefträger. Doch vielerorts macht er Platz für eine andere Zustell-Art.

„Wenn die gute alte Post nicht wär', ja wo kämen dann die vielen Briefe her?“ Zu dieser Filmmusik ging Heinz Rühmann als „Briefträger Müller“ in den 50er Jahren seines Weges - auf der Leinwand verteilt er Briefe in einer Kleinstadt, deren Bewohner er gut kennt und freundlich grüßt.

Der Briefträger, so viel macht der Film deutlich, war eine Institution. Gäbe es eine Neuauflage, so könnte die Rolle anders ausfallen. Denn klassische Briefträger gibt es immer weniger in Deutschland. Stattdessen werden Verbundzusteller wichtiger, die im Transporter sowohl Pakete als auch Briefe dabei haben.