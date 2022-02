Börse in Frankfurt : Dax zwischen Zinsangst und Ukraine-Hoffnung

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Der Dax hat sich am Mittwochnachmittag kaum von der Stelle bewegt. Beim Stand von 15.400 Punkten notierte der deutsche Leitindex mit minus 0,08 Prozent.

Nach der Erleichterung über die einstweilige Entspannung im Ukraine-Konflikt am Vortag rückten zur Wochenmitte die Zinssorgen wieder etwas stärker in den Blick der Anleger. Am Abend steht die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten US-Notenbanksitzung auf dem Programm, von dem Marktteilnehmer weitere Hinweise auf den geldpolitischen Straffungskurs erwarten.