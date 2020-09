Börse in Frankfurt : Dax zum Wochenschluss etwas leichter

Frankfurt/Main Der Dax ist am Freitag nach schwachen US-Vorgaben leicht im Minus gestartet. Der Leitindex sank am letzten Handelstag einer bislang guten Börsenwoche um 0,27 Prozent auf 13.183,74 Punkte.

Er zeigte sich so nur wenig beeindruckt davon, dass die Kurse am Vorabend in New York einmal mehr vor allem im Technologiesektor unter Druck geraten waren.