Börse in Frankfurt : Dax zum Wochenauftakt leicht im Plus

Dax zum Wochenauftakt leicht im Plus

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Nach dem Rückschlag vom Freitag hat sich der Dax zum Wochenauftakt erst einmal gefangen.

Der deutsche Leitindex legte am Montag in den ersten Minuten nach dem Handelsstart um 0,30 Prozent auf 12.875,94 Punkte zu. Am Freitag war der deutsche Leitindex wegen zunehmender Spannungen zwischen den USA und China um zwei Prozent abgesackt und wieder unter die Marke von 13.000 Punkten gerutscht.