Börse in Frankfurt Dax zeigt sich gelähmt

Am Vortag hatten überraschend schwache Daten vom US-Jobdienstleister ADP an der Wall Street zwar noch als Beruhigungspille gewirkt, weil sie die zuletzt belastende Zinsangst etwas dämpften und eine Rally der Anleihenrenditen zunächst aussetzte. Laut Experten der Unicredit legt sich damit die Risikoscheu der Anleger etwas, die Situation bleibe aber fragil. In den Mittelpunkt rückt nun der am Freitag erwartete offizielle US-Arbeitsmarktbericht.