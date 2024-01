Börse in Frankfurt Dax wieder über 16.700 Punkten

Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,49 Prozent auf 4485,48 Zähler. In Paris legte der Cac 40 ebenfalls moderat zu, und auch in London gelang letztlich der Sprung in positives Terrain. In den USA gab der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial zwar leicht nach, doch der marktbreite S&P 500 legte moderat und die technologielastigen Nasdaq-Indizes deutlich zu.