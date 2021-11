Börse in Frankfurt : Dax wenig verändert - Varta im freien Fall

Frankfurt/Main Vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag hat sich im Dax in der ersten Handelsstunde noch nicht viel getan. Der Leitindex gab um 0,09 Prozent auf 16.015,66 Punkte nach.

Der Dax sei jetzt in einer spannenden Phase, schrieb der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets. Nach dem Rekordhoch vom Vortag dürfte sich nun entschieden, ob sich die Rally oberhalb dieses Niveaus fortsetze oder der Index nach einer guten Börsenwoche erst einmal in eine technische Korrektur einschwenke. „In beiden Fällen wäre mit den aktuell fast ausschließlich positiven Quartalsberichten und der trotz Tapering anhaltend lockeren Geldpolitik dennoch eine gute Ausgangssituation für eine Jahresendrally gegeben.“ Tapering bedeutet ein allmähliches Zurückfahren der Anleihenkäufe durch die US-Notenbank.

Dass United-Internet-Chef Ralph Dommermuth seinen Anteil an dem Konzern auf etwas mehr als die Hälfte aufstocken will, kam an der Börse gut an. Der Schritt zeige, dass Dommermuth an United Internet glaube, erklärte ein Börsianer. Die Papiere verteuerten sich um 3,5 Prozent.