Börse in Frankfurt : Dax weitet Tagesminus aus

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Neu entfachte Zinssorgen haben dem Dax am Montag einen schwachen Wochenstart beschert. Zudem machten einige Anleger nach dem starken Lauf der letzten Wochen erst einmal Kasse. Der deutsche Leitindex weitete seinen anfänglichen Verlust aus und notierte gegen Mittag 1,16 Prozent im Minus bei 15.296,52 Punkten.

Am deutschen Markt stand nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen der Kupferkonzern Aurubis im Fokus, dessen Aktie am MDax-Ende 5,4 Prozent verlor. Angesichts höherer Preise für ihre Produkte sind die Hamburger nun optimistischer für das laufende Geschäftsjahr und sehen den operativen Vorsteuergewinn am oberen Ende ihrer Zielspanne. Dieser war im abgelaufenen Quartal zwar zurückgegangen, lag aber immer noch klar über dem Wert von vor zwei Jahren sowie der durchschnittlichen Analystenschätzung.