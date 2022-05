Börse in Frankfurt : Dax weiter stabilisiert vor US-Inflationsdaten

Frankfurt/Main Vor den mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten arbeitet der Dax am Mittwoch weiter an seiner Stabilisierung.

An einem Tag mit einer Flut an Quartalszahlen deutscher Unternehmen legte der Leitindex in den Anfangsminuten bis zu 0,65 Prozent zu, zuletzt gab es dann noch ein Plus von 0,23 Prozent auf 13.565,72 Punkte. Der MDax gewann 0,27 Prozent auf 28.102,50 Zähler und das Eurozonen-Kursbarometer EuroStoxx 50 legte zuletzt um 0,7 Prozent zu.

Die Wall Street hatte sich am Vorabend zwar weiter schwer getan, aus Asien kamen aber bessere Vorgaben. Vor allem in China zogen die Börsen an, was Marktbeobachter mit einem dort nachlassenden Corona-Infektionsgeschehen begründeten. Dies nähre die Hoffnung, dass die am Wachstum zehrenden Beschränkungen gelockert werden. Wegen Chinas Rang als besonders wichtige Exportnation sorgen die Lockdowns derzeit global für viel Unsicherheit.