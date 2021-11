Börse in Frankfurt : Dax weiter stabilisiert - Koalitionsvertrag hilft

Frankfurt/Main Nach zuletzt fünf schwachen Tagen hat sich der Dax am Donnerstag weiter erholt. Der Index hielt sich nach anfänglichen Gewinnen mit zuletzt 15.877 Punkten stabil um seinen Vortagesschluss herum.

Etwa 3,4 Prozent hatte der Dax bei seinem Rückfall vom Rekordniveau bei 16.290 Punkten bis auf 15.740 Punkte im Vortagstief verloren. Auf diesem Niveau hatte er seine Kursgewinne seit Ende Oktober fast komplett abgegeben. Der MDax raffte sich am Donnerstag etwas stärker auf, indem er um 0,52 Prozent auf 35 008,42 Zähler stieg. Der EuroStoxx bewegte sich mit 0,2 Prozent im Plus.

Die Inhalte des Koalitionsvertrags, den SPD, Grüne und FDP am Vortag vorgestellt hatten, bewegten am Donnerstag zahlreiche Einzelaktien, darunter vor allem die Energiebranche. Die Aktien von RWE knüpften an ihre schon positive Reaktion am Vortag an, indem sie einen Kurssprung um zuletzt sechs Prozent nachlegten.