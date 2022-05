Börse in Frankfurt : Dax weiter im Plus - Aber Auftaktschwung lässt etwas nach

Dax weiter im Plus - Aber Auftaktschwung lässt etwas nach

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Der Dax hat am Donnerstag im Verlauf etwas von seinem Schwung im frühen Handel eingebüßt. Beruhigende Aussagen der US-Notenbank zum weiteren Verlauf der Zinswende in den USA hatten den deutschen Leitindex zunächst über 14.300 Punkte getrieben.

Die Fed hatte am Vorabend wegen der hohen Inflation den Leitzins wie erwartet um 0,50 Prozentpunkte angehoben. Entgegen einigen Befürchtungen am Markt betonte Fed-Chef Jerome Powell aber, dass noch größere Zinsschritte derzeit nicht in Erwägung gezogen würden.