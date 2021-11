Börse in Frankfurt : Dax weiter auf dem Weg nach oben

Frankfurt/Main Der Dax hat am Mittwoch seinen Rekordlauf in gemächlichem Tempo fortgesetzt. Die Marke von 16 300 Punkten rückt immer näher.

So strebt die Siemens-Tochter für die Geschäftsjahre 2023 bis 2025 (per Ende September) nun ein vergleichbares Umsatzwachstum von sechs bis acht Prozent pro Jahr an. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll um 12 bis 15 Prozent jährlich zulegen. Die Papiere nahmen daher nun die Index-Spitze ein mit plus 4,8 Prozent. Siemens profitierten ebenfalls davon und stiegen um 1,6 Prozent.