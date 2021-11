Börse in Frankfurt : Dax vor Fed-Beschlüssen fast unbewegt

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Der Dax hat sich am Mittwoch kaum vom Fleck bewegt. Vor den geldpolitischen Beschlüssen der US-Notenbank (Fed) hielten sich die Anleger mit Engagements zurück, verzichteten allerdings auch auf Gewinnmitnahmen.

Damit bleibt das Rekordhoch vom August von 16.030 Punkten weiter in greifbarer Nähe.

Der deutsche Leitindex beendete den Handel mit einem Plus von 0,03 Prozent auf 15.959,98 Zähler. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel stieg um 1,10 Prozent auf 35.549,67 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,31 Prozent auf 4309,61 Punkte.

Am Markt wird allgemein erwartet, dass die US-Notenbank an diesem Mittwochabend den Anfang vom Ende der milliardenschweren Anleihekäufe zur Stützung der Wirtschaft bekannt gibt.

Die BMW-Aktien profitierten vom Quartalsausweis des Autobauers mit einem Plus von 1,5 Prozent und eroberten das Niveau von Anfang Juli zurück. Die Anteilscheine von Zalando hingegen brachen ihre jüngste Erholung ab und rutschten mit minus 9,5 Prozent wieder in Richtung ihres vor drei Wochen markierten Dreizehnmonatstiefs. Vor allem die vorsichtigen Aussagen des Managements zum Jahr 2022 kamen nicht gut an.