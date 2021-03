Börse in Frankfurt : Dax verteidigt 14.000 Punkte

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Der Dax hat sich am Dienstag über der am Vortag zurückeroberten Marke von 14.000 Punkte behauptet.

Mit zuletzt plus 0,25 Prozent auf 14.047,80 Punkten bewegte sich der Leitindex nach dem starken Monatsbeginn zugleich wieder etwas mehr in Richtung des Rekordhochs von 14.169 Punkten.

Vorerst nicht weiter beunruhigend für die Börsen ist die Situation an den Anleihemärkten. Sorgen vor steigender Inflation und in der Folge einem Anziehen der Zinsen hatten gerade in der vergangenen Woche die Aktienmärkte teils deutlich ausgebremst.