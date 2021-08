Börse in Frankfurt : Dax verliert weiter leicht

Frankfurt/Main Der Dax hat seine leichten Vortagesverluste am Dienstag ausgeweitet. Der deutsche Leitindex gab bis zur Mittagszeit 0,20 Prozent auf 15.893,49 Punkte ab. Am Freitag hatte er erstmals die Marke von 16.000 Punkten geknackt.

Der MDax hielt sich am Dienstag dicht am Vortagesschluss und gab um 0,03 Prozent auf 35.712,07 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel um 0,3 Prozent.

Am Nachmittag stehen mit den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion in den USA wichtige Konjunkturdaten der weltgrößten Volkswirtschaft auf der Agenda. Am Abend könnten dann Aussagen von Jerome Powell, dem Präsidenten der US-Notenbank (Fed), in den Fokus rücken.